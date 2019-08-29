حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة السيارات وإخفاء معالمها بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحدث الواقعة، بعد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة أنه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها حيازة "ح س ع"، 17 سنة، عاطل، لسيارة ماركة فيات برافو وقيامه بفك لوحاتها المعدنية في محاولة لإخفاء معالمها.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها وتبين أنها تحمل أرقام ور ق "724"، والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ جمال س، 64 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بمواجهته بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع "ه ح"، 28 سنة، عاطل، فى تكوين تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني وبحوزته السيارة رقم "ج أ و541"، ماركة هيونداي إكسيل موديل 1994، والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ "دولت م"، 39سنة، موظفة، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.