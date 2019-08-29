سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 02:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جوزيبى كونتى يقبل تكليف الرئيس الإيطالى بتشكيل حكومة جديدة

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:35 م
جوزيبى كونتى يقبل تكليف الرئيس الإيطالى بتشكيل حكومة جديدة جوزيبى كونتى
روما (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، من جوزيبى كونتى أن يرأس ائتلافا من حركة (5-نجوم) والحزب الديمقراطى المعارض، فى تحرك قد يمثل نقطة تحول فى علاقات إيطاليا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

وحصل كونتى على تفويض جديد بتشكيل حكومة بعد نحو أسبوع فقط من استقالته فى أعقاب قرار حزب الرابطة اليمينى المتطرف الانسحاب من ائتلافه مع (5-نجوم).

ويبدو أن الخطوة التى أقدم عليها ماتيو سالفيني، زعيم الرابطة الذى كان يريد إجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من نجاح حزبه فى الانتخابات الأوروبية، قد أتت بنتائج عكسية إذ تخلت حركة (5-نجوم) والحزب الديمقراطى عن رفضهما تشكيل حكومة بقيادة كونتي.

وقال كونتى بعد مغادرة القصر الرئاسى "فى الأيام المقبلة سأعود لرئيس الجمهورية... وأقدم مقترحاتى الخاصة بالوزراء"، وأضاف الأكاديمى الذى ليس لديه انتماءات سياسية لكنه يعد مقربا لحركة (5-نجوم) أن العمل على موازنة 2020 يمثل أولوية بالنسبة له.

وذكرت صحيفة (إل سول 24 أور) المالية اليوم الخميس أن الجانبين سيطلبان من الاتحاد الأوروبى فى مسودة أولية للبرنامج السياسى للتحالف أن يكون مرنا بشأن عجز موازنة 2020 "لتعزيز التماسك الاجتماعي" فى البلاد.

ويفرض الاتحاد الأوروبى قواعد الموازنة على أعضائه بهدف ضمان الاستقرار المالى فيه، وعلاقاته مع إيطاليا متوترة فى ظل الإدارة الحالية وقال سالفينى إن قواعد الاتحاد تسببت فى إفقار الإيطاليين.

وأدى احتمال تشكيل إدارة جديدة بقيادة كونتى إلى انتعاش الأسواق التى تراهن على حكومة تتمتع بالحصافة المالية وتتجنب المواجهة مع أوروبا، غير أن اتفاق التحالف لم يصبح نهائيا ولا يزال يتعين على التحالف المقبل أن يتفق على برنامج سياسى مشترك وفريق الوزراء.

 

 


جوزيبى كونتى

الرئيس الإيطالى

ايطاليا

أخبار ايطاليا

حكومة ايطالية جديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة