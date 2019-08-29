جامعة قناة السويس تُكرم بطل أفريقيا فى المصارعة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أشاد الدكتور طارق راشد راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس بالطالب محمد إيهاب الحاصل على المركز الثانى والميدالية الفضية فى المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأفريقية المقامه حاليًا بالمغرب.

يذكر أن محمد إيهاب طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بالجامعة قناة السويس ، وقرر رئيس جامعة قناة السويس تكريم اللاعب فور عودته من المغرب تقديرًا لتميزه فى مجال الرياضة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالطلاب المتميزين والموهوبين فى كافة المجالات ياتى من أولويات إدارة الجامعة، كما أنها تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية باكتشاف المواهب فى كافة المجالات والاهتمام بها والعمل على تقديمها.

وحصل اللاعب محمد إيهاب الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بجامعة قناة السويس على المركز الثانى والميدالية الفضية فى المصارعة الرومانى وزن 77 كجم فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا فى المغرب.