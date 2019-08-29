تنفيذا لتوصيات التيكاد.. اليابان تمنح تونس 8 ملايين دينار لمراقبة على الحدود

كتبت – هناء أبو العز

منح اليابان تونس مساعدات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 8 مليون دينار بهدف تركيز نظام مراقبة وحماية ذي تقنية عالية.

وعلى موقع سفارة اليابان بتونس، نشرت السفارة بيانًا أعلنت فيه أن هذا التمويل يندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من توفير أجهزة مراقبة وحماية على غرار "نظام التعرف على الوجه"، قصد مزيد تعزيز التدابير الأمنية وفق بلاغ نشرته الخميس سفارة اليابان بتونس.

وأوضح البيان، الذى نشره موقع "موزاييك التونسى" أن هذه الأجهزة سيكون لها أيضا دورا مهما في تحسين إدارة الحدود والمساهمة في ضمان الاستقرار في تونس والمنطقة.

وتم توقيع اتفاقية منح هذه المساعدات خلال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لطوكيو حول التنمية في إفريقيا " تيكاد 7 " الذي تدور فعالياته في يوكوهاما باليابان من 28 إلى 30 أغسطس 2019، من قبل كل من وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجيهناوي ونائب وزير البرلمان المكلف بالشؤون الخارجية باليابان "كنجي يامادا".