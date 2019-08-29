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تعميق بحيرة إدكو بالبحيرة على مساحة 300 فدان بتكلفة 46 مليون جنيه

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:00 ص
تعميق بحيرة إدكو بالبحيرة على مساحة 300 فدان بتكلفة 46 مليون جنيه تطهير بحيرة إدكو
فريق المحافظات

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تعتبر بحيرة أدكو بمحافظة البحيرة واحدة من أشهر البحيرات فى مصر التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من التعديات والإهمال الشديد خاصة مع ارتفاع حالات التعديات والتلوث تقلصت المساحة الصالحة للصيد بالبحيرة التى تحصل على مياهها من مياه البحر المتوسط إلى ما يقرب من 5 آلاف فدان فقط وتتحول اغلب مساحتها الى ما يشبه المستنقعات.

وأعلنت محافظة البحيرة عن تنفيذ خطة طموحه لتطوير البحيرة وإزالة كافة التعديات على مساحتها وذلك لاستعادة مجدها السابق كأحد أهم روافد الثروة السمكية فى البلاد وفقا لتكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

من جانبه أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتنمية بحيرة ادكو وتطهيرها من اجل رفع إنتاجيتها الاسماك من 8000 طن إلى 17200 طن سنويًا بزيادة 9200 طن، مشيرا إلى أن أهم المشاكل التى تواجه تطوير بحيرة ادكو هو انتشار معدلات البوص والهيش بمساحات كثيفة لتصل إلى أكثر من 8 آلاف فدان وكذلك مشكلة تلوث البحيرة بمياه الصرف الزراعي مما يؤثر على البيئة ونمو الأسماك بالإضافة  إلى التعديات المنتشرة على مساحة البحيرة .

ولفت محافظ البحيرة إلى تنفيذ 5 مراحل من تكريك وتعميق البحيرة على مساحة  300 فدان بتكلفة 46 مليون جنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكريك مجرور صرف داخل بحيرة إدكو  حتى بوغاز المعدية بطول 14 كيلو متر وتعميق المجرور بعمق يصل إلى 3.5 متر بعرض من 50 إلى 100 متر .

يذكر أن المساحة الإجمالية لبحيرة إدكو تبلغ 31876,6 فدان و تنقسم إلى مساحة المسطح المائي المتاح للصيد بواقع 5447.6 فدان  ومزارع سمكية بواقع 16622.1 فدان إلى جانب مساحة مغطاة بالبوص والهيش بنحو 8259 فدانًا .

ويبلغ اجمالي عدد المزارع السمكية بمحافظة البحيرة   670 مزرعة منها 241 مزرعة ببحيرة إدكو يعمل بها  حوالي 20 ألف صياد ويتراوح  إنتاج الفدان بالبحيرة نحو 5 أطنان من الاسماك .

 
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البحيرة

بحيرة ادكو

ازالة التعديات

محافظ البحيرة

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