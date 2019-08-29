تعليم المدينة المنورة بالسعودية يعلن الدوام للعام الجديد بدأً من الأحد القادم

وكالات أنباء

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفى بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسى الماضى 1440 هـ ، وذلك اعتبارا من الأحد القادم : 2 / 1 / 1441 هـ ، الموافق : 1 / 9 / 2019 م، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحى لمدارس ( البنين - البنات ) يبدأ عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة .



وبالنسبة للمدارس المشتركة فى مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام الصباحى عند الساعة السابعة تماماً ، والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الساعة : السادسة وعشر دقائق مساءً ، بحيث يتم التنسيق فى ذلك بين مديرى المدارس المشتركة فى دوام الفترتين ومكتب التعليم الذى تتبع له المدرستين، مع التأكيد على مديرى ومديرات المدارس بالتقيد بزمن الحصة ( 45 ) دقيقة ، وضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق فى كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسى .



فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى للمدارس اعتباراً من يوم الثلاثاء : 8 / 3 / 1441 هـ ، الموافق : 5 / 11 / 2019 م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحى لمدارس ( البنين - البنات ) عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ، إن شاء الله تعالى .