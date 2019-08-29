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تعرف على 6 أكلات تقاوم الشيخوخة منها الشوكولاتة

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:30 م
تعرف على 6 أكلات تقاوم الشيخوخة منها الشوكولاتة خضروات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"الشباب بالصحة مش بالعمر"، فمع التقدم فى العمر يتعرض الكثيرون لأمراض الشيخوخة المختلفة والتى تؤثر على صحة الجسم وتسبب التعب الشديد وتلف بعض الاعضاء ولكن ذكر موقع  interests بعض الاكلات التى تطيل العمر وتحسن الصحة وهى:

1: أثبتت الدراسات والأبحاث أن من يتناولون الفواكه والخضروات يعيشون فترات أطول من غيرهم، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

خضروات
خضروات

 

2:تناول الشيكولاتة الداكنة يطيل العمر ويعزز الصحة ويمد الجسم بالنشاط والحيوية ، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3:تناول الأسماك الزيتية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات ومنها سمك السلمون والسردين والماكريل، حيث تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ.

شاى اخضر
شاى اخضر

 

4: الشاى الأخضر، يتميز باحتوائه على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5: زيت الزيتون، واحد من الزيوت الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض، وتحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

زيت زيتون
زيت زيتون

 

6:الثوم: لأنه يحتوى على العديد من الخصائص التى تحمى الجسم من الأمراض المزمنة والالتهابات، كما يطيل العمر ويحمى من الأمراض.

 

 

 


خضروات

اطالة العمر

شيكولاتة

اطعمة

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