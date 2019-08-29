تعاون بين آداب بنى سويف وقصر الثقافة لإقامة سلسلة ندوات توعوية

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته رقم 174 المنعقدة على المقترح المقدم من كلية الآداب بشأن التعاون مع قصر ثقافة بنى سوف لإقامة سلسلة من الندوات التوعوية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوات سوف تركز على الجوانب الاجتماعية، ومشكلات الأسرية المصرية، ومشكلة الطلاق والزواج المبكر وحلولها، والتعامل مع الأبناء المراهقين، وكيفية التعامل مع الأبناء الذين لديهم صعوبات فى التعلم، ومشكلة التنمر، وتجديد الخطاب الديني، وندوات تعريفية عن المحافظة ورموزها وأثرها فى إثراء الثقافة المصرية، بالإضافة إلى سلية ندوات متنوعة فى الآداب والفنون والمسرح .