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تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:52 م
تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 328 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.58% بضغوط هبوط إى بى إم تيرميتالز البحرين بنسبة 0.40%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.84% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.04%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% بضغوط هبوط سهم بى أم أم أى بنسبة 1.85%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%.
 
فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.04% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.25%.
 

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