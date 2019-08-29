تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسرا 7.870 نقطة ليصل إلى مستوى 5942.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسراً 6.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6535.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.57 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 71.7 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار كويتى عبر 3226 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.93%، تلاه شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 5.26%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.75%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.83%.