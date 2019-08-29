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تداول 322 شاحنة و504 سيارات بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:22 ص
تداول 322 شاحنة و504 سيارات بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
السويس - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 322 شاحنة بضائع و504 سيارات.

 

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهى أمانة، والحرية، والنوى اكسبريس وعلى متنهم 37 شاحنة و9 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و47 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 76 شاحنة و18 سيارة وغادرت 4 سفن وهى أمانة، والقاهرة، والحرية،Montery bay وعلى متنهم 53 شاحنة و91 سيارة.

 

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 25 شاحنة وسيارة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 45 شاحنة و71 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة سفر العبارة الرياض وعلى متنها 110 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 157 سيارة.

 

 

 


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