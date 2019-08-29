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تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:39 ص
تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد سفينة بضائع - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 26 سفينة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما  سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


ميناء غرب بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

سفن حاويات

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