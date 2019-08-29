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تحرير 511 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:01 م
تحرير 511 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية
مطروح – حسن مشالى

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 511 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية.

قال اللواء رضا العمدة ، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 79 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 5 بيتش باجى وتروسيكل وموتوسيكل وسيارة ملاكى مخالفة لشروط التراخيص وتشغيلها كسيارة أجرة.وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


محافظة مطروح

حملة مرورية فى مطروح

مخالفات المرور فى مطروح

مرور مطروح

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