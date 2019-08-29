تحرير 27 محضرا تموينيا فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة.

وتضمن التقرير - الذى عرضه اليوم الخميس، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد - قيام اللجنة بحملة تموينية على مركز ومدينة بنى سويف أسفرت عن تحرير 27 محضرا تنوعت ما بين 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 لعدم حمل شهادات صحية، 4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، 5 لعدم نظافة أدوات العجين، 3 لتجميع 26 شيكارة دقيق بلدى زنة 50 كيلو جرام، ومحضر لتجميع 2 طن علف مجهول المصدر.

ومن جانبه أوضح السكرتير المساعد، أن المحافظ قد أصدر فى وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة حماية المستهلك وتضم الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطرى، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.