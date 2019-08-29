تحرير 142 محضر إشغال طريق بسمالوط.. وحملات لإزالة الإشغالات بالعدوة فى المنيا

المنيا – فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا حملة مكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر والمخابز البلدية والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك وردع المخالفين .

وقال مدحت القاضى رئيس المركز سمالوط، إن الحملة أسفرت عن تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة تموينية حيث تم تحرير 24 مخالفة لضبط أدوية ومحاليل مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل غير مرخصة وعدم وجود فواتير، وتحرير مخالفتين لمحلات جزارة لضبط 4.5 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و14 مخالفة لمحلات تجارية لبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين (نقص وزن -مواصفات -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - نظافه -عدم إعطاء بون - توقف بدون إذن).

وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة كافة المخالفات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلى جانب آخر، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة جهودها فى رفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على المظهر الحضارى بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع .

من جانبه، قال محمد السيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات ونظافة الطرق بحى شرق وغرب المدينة حيث أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر وتحصيل غرامات فورية لتواجد معدات بالشارع مما يعيق حركة المارة من المواطنين و المركبات مؤكدا على استمرار هذه الحملات لضبط الشوارع و الأحياء بالمدينة والاهتمام بالنظافة العامة ورفع كافة الإشغالات و لإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .