سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 142 محضر إشغال طريق بسمالوط.. وحملات لإزالة الإشغالات بالعدوة فى المنيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:49 م
تحرير 142 محضر إشغال طريق بسمالوط.. وحملات لإزالة الإشغالات بالعدوة فى المنيا حملة إزالة إشغالات - ارشيفية
المنيا – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا حملة مكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر والمخابز البلدية والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك وردع المخالفين .

 

وقال مدحت القاضى رئيس المركز سمالوط، إن الحملة أسفرت عن تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة تموينية حيث تم تحرير 24 مخالفة لضبط أدوية ومحاليل مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل غير مرخصة وعدم وجود فواتير، وتحرير مخالفتين لمحلات جزارة لضبط 4.5 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و14 مخالفة لمحلات تجارية لبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين (نقص وزن -مواصفات -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - نظافه -عدم إعطاء بون - توقف بدون إذن).

 

وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة كافة المخالفات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وعلى جانب آخر، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة جهودها فى رفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على المظهر الحضارى بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع .

 

من جانبه، قال محمد السيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات ونظافة الطرق بحى شرق وغرب المدينة حيث أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر وتحصيل غرامات فورية لتواجد معدات بالشارع مما يعيق حركة المارة من المواطنين و المركبات مؤكدا على استمرار هذه الحملات لضبط الشوارع و الأحياء بالمدينة والاهتمام بالنظافة العامة ورفع كافة الإشغالات و لإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .


حملات نظافة

المنيا

رقع القمامة

اخبار المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة