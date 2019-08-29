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تجديد حبس 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:15 م
تجديد حبس 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة  حبس 10 متهمين 15 يوما  احتياطيا ، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية . 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين كلا من: السيد  عبدالله، وفتحى  مرشدى، وعلاء  عطيه، وأحمد زين العابدين، وكمال عصام، ويحيي الزكي، وسعيد ياسين، وسعيد جبر، وعبد الله محمد، وسليمان الشحات، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

حبس 10 متهمين

النيابة العامة

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

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