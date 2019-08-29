سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 06:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مدير الصرف الصحى بالجيزة 15 يوما بسبب وفاة طفل "بالوعة" الطالبية

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:43 م
تجديد حبس مدير الصرف الصحى بالجيزة 15 يوما بسبب وفاة طفل "بالوعة" الطالبية بالوعة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة فى واقعة مصرع الطفل ياسين عماد داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي بمنطقة الطالبية.
 
وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث خاطبت مصلحة الطب الشرعي لافادتها بنتائج تشريح جثة الطفل الضحية، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسؤلى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عدد من المسؤولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة.
 
كان الطفل الصحية ياسين عماد توجه بصحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.
 
تم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة، وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيق حول الواقعة واستمعت لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان.

طفل الطالبية

طفل البالوعة

الصرف الصحى

محافظة الجيزة

شبكة الصرف الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

7 معلومات ترصد تفاصيل قضية "طفل الطالبية" ضحية "بالوعة الصرف الصحي"

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:16 ص

المتهمون بخطف طفل الطالبية: نفذنا الجريمة طمعا فى ثروة والده

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:30 ص

القصة الكاملة لخطف طفل الطالبية.. 4 أشخاص اختطفوه بسيارة سوزوكى حمراء وطلبوا فدية 1.5 مليون جنيه.. تضييق الخناق على المتهمين أجبرهم على إطلاق سراحه.. ومصدر أمنى: خلافات سابقة وراء ارتكابهم الجريمة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:28 ص

اعترافات قاتلة طفل الطالبية: والده رفض إنهاء علاقتنا المحرمة فحرمته منه

الإثنين، 08 يناير 2018 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة