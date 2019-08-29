تجديد حبس مدير الصرف الصحى بالجيزة 15 يوما بسبب وفاة طفل "بالوعة" الطالبية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة فى واقعة مصرع الطفل ياسين عماد داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي بمنطقة الطالبية.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث خاطبت مصلحة الطب الشرعي لافادتها بنتائج تشريح جثة الطفل الضحية، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسؤلى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عدد من المسؤولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة.

كان الطفل الصحية ياسين عماد توجه بصحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.

تم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة، وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيق حول الواقعة واستمعت لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان.