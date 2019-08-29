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تجديد حبس متهمتين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:10 م
تجديد حبس متهمتين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كلا من" مروة . م"، و"سمية . ن" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة  بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

 
ونسبت النيابة للمتهمتين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
 

 
 
 
 
 

 


انضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس متهمتين

خلية ابنة الشاطر

امن الدولة

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