تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والاعطال الفنية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 310 المتجهة إلى جدة تأخرت 3 ساعات بسبب عطل فنى، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلتى الخطوط السعودية 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، و414 المتجهة إلى الرياض 3 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب كثافة التشغيل التى تشهدها الخطوط السعودية، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لأعمال الصيانة.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام تام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.