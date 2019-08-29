الرئيسية اقتصاد وبورصة بورصة البحرين أجازة الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية الخميس، 29 أغسطس 2019 02:37 م بورصة البحرين كتب هانى الحوتى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت إدارة بورصة البحرين، عن تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجـرية 1441هـ، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019. فيما أعلنت بورصة دبى، عن عطلة رأس السنة الهجرية فى الأول من شهر محرم لعام 1441، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادى. بورصة البحرين بورصة دبى راس السنة الهجرية اخبار البورصة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك الخميس، 29 أغسطس 2019 01:52 م تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى الخميس، 29 أغسطس 2019 10:38 ص تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010 نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة 7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد المزيد من Trending Plus
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