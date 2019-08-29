بورصة البحرين أجازة الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة بورصة البحرين، عن تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجـرية 1441هـ، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019.

فيما أعلنت بورصة دبى، عن عطلة رأس السنة الهجرية فى الأول من شهر محرم لعام 1441، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادى.