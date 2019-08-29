بنك ناصر الاجتماعي يوقع عقد لإعادة تأهيله وتطويره

كتب مدحت وهبة

وقع الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى على عقد تنفيذ إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير البنك فى إطار مشروع إعادة هيكلة البنك الممول بمنحة من البنك الإفريقى للتنمية بمرحلته الأولى مع المهندس عاطف حلمى رئيس مجلس إدارة شركة برايم للأعمال الاستشارية.

وأكد الدكتور الدكتور شريف فاروق أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك نحو الاستعانة بخدمات أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة لتقوم بدراسة تشخيصية للبنك من خلال إجراء تقييم استراتيجى ومن ثم إعداد خطة التطوير الاستراتيجية وخطة عمل إعادة الهيكلة والتطوير، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة المتخصصة فى هذا المجال والتى تقدمت بعروض فنية ومالية طبقاً لإجراءات بنك التنمية الإفريقي، حيث قامت اللجان الفنية التى شُكلت لإجراء التقييم الفنى والمالى ومن ثم الترسية باختيار شركة برايم للاعمال الاستشارية للتعاقد معها.

وأوضح فاروق أن البنك حصل على منحة مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 555,200 ألف دولار أمريكى للمساهمة فىتطوير آليات العمل ودعم أنظمة الرقابة، والتقييم، والمتابعة بهدف توفير أفضل الحلول (المنتجات) المالية وغير المالية بأقل تكلفة ممكنة إلى الفئات المستهدفة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. علاوة على ذلك، المساعدة فى تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة فى مصر.

واشار فاروق أن الخطة الاستراتيجية تستهدف إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للبنك، منها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، وذلك بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى للبنك،هذا بجانب توفير منتجات تجزئة والتوسع فى نشاط تمويل المشروعات متناهة الصغر من خلال تقديم حزمة متكاملة من منتجات وصيغ التمويل متناهى الصغر طبقا لأفضل الممارسات فى هذا المجال ، والتى تناسب وتلبى احتياجات العملاءمن خلال تجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والجديدة.