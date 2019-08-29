بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بمناسبة الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا منذ أيام قليلة، والتى حضر خلالها قمة الدول الصناعية الكبرى، كشف مكتب التمثيل التجارى المصرى بفرنسا عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.
ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وباريس:
- حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يزيد عن 4.5 مليار يورو.
- بلغ حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس 1212.7 مليون يورو فى النصف الأول من عام 2019.
- قيمة الصادرات المصرية لباريس بلغت 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019.
- حجم الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 سجلت 785.5 مليون يورو.
- يعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التى تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بقيمة واردات بلغت 106.4 مليون يورو.
- تعمل نحو 160 شركة فرنسية فى مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص.
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