سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:08 ص
بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر السيسى مع ماكرون رئيس فرنسا
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بمناسبة الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا منذ أيام قليلة، والتى حضر خلالها قمة الدول الصناعية الكبرى، كشف مكتب التمثيل التجارى المصرى بفرنسا عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وباريس:

  1. حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يزيد عن 4.5 مليار يورو.
  2. بلغ حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس 1212.7 مليون يورو فى النصف الأول من عام 2019.
  3. قيمة الصادرات المصرية لباريس بلغت 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019.
  4. حجم الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 سجلت 785.5 مليون يورو.
  5.  يعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التى تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بقيمة واردات بلغت 106.4 مليون يورو.
  6. تعمل نحو 160 شركة فرنسية فى مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص.

 

 


مصر

فرنسا

التبادل التجارى

باريس

اخبار

اليوم السابع بلس

الاستثمارات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التليفزيون هذا المساء.. الحكومة تكشف تفاصيل توقيع عقود 4 مناطق تجارية توفر 8آلاف فرصة عمل..خبير اقتصادى: ترامب أكد زيادة التبادل التجارى مع مصر الفترة المقبلة.. "الحياة اليوم" يحتفى بأبطال الألعاب الإفريقية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص

فيديو.. خبير اقتصادى: ترامب أكد زيادة التبادل التجارى مع مصر الفترة القادمة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:19 م

التمثيل التجارى فى باريس: 36.2% زيادة بحجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:59 م

رئيس وزراء الهند يزور البحرين لأول مرة.. التمثيل الدبلوماسى بدأ بين البلدين عام 1971.. مواطنو الهند أكبر جالية بالمملكة.. وحجم التبادل التجارى بين البلدين ينمو بمعدل سريع ومتواتر

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة