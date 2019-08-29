بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

كتب أمين صالح

بمناسبة الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا منذ أيام قليلة، والتى حضر خلالها قمة الدول الصناعية الكبرى، كشف مكتب التمثيل التجارى المصرى بفرنسا عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.





ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وباريس: