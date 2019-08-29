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بعد أزمة كشمير.. الهند تعقد صفقة سلاح مع إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:00 ص
بعد أزمة كشمير.. الهند تعقد صفقة سلاح مع إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات مودى
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى فى إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قرر زيارة الهند فى 9 سبتمبر المقبل أى قبل 8 أيام فقط من الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى 17 سبتمير المقبل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن نتنياهو سوف يوقع على صفقات سلاح متطورة مع الهند بمئات الملايين من الدولارات وهى عبارة عن صفقات مقاتلات وطائرات بدون طيار وصواريخ جو- جو،  فى وقت يشهد فيه توتر فى العلاقات بين الهند وكشمير المحتلة .

كما سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات فى مجال الزراعة والتجارة والرى والهاى تيك وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

وأوضحت الهيئة أن الصفقة تأتى فى وقت تسعى الهند إلى ضم إقليم كشمير المتنازع عليه ، مشيرة إلى أن العلاقات بين الهند وإسرائيل تشهد تطوراً ملحوظاً فى العلاقات منذ انتخاب رئيس الوزراء نرندرة مودى فى عام 2014.


اسرائيل

تل ابيب

كشمير المحتلة

اخبار الهند

الهند

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