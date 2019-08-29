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بتعانى من النقرس.. اعرف أنواعه وعوامل الخطر التى تزيد من فرص الإصابة

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:00 ص
بتعانى من النقرس.. اعرف أنواعه وعوامل الخطر التى تزيد من فرص الإصابة النقرس - صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الالتهابى الذى يتطور لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم.

قد يصاب الشخص بنوبة نقرس فجأة، وقد تشعر بالإحساس كما لو أن إصبع قدميك الكبير محترق، علاوة على ذلك ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن المفصل قد يصيبه التورم والاحمرار والحرارة.

هناك أنواع مختلفة من النقرس وهي:

  • فرط حمض يوريك الدم بدون أعراض
  • النقرس الحاد
  • النقرس المزمن
  • النقرس الكاذب

تشير العديد من الدراسات إلى أن النقرس مرتبط بضعف وظيفي بالجسم، وبالنسبة للكثيرين تقل جودة الحياة المرتبطة بالصحة. ولكن إدخال علاجات جديدة لخفض نسبة التبول ، وطرائق تصوير جديدة ، وفهم أعمق لأمراض النقرس يزيد من إمكانية رعاية أفضل للنقرس ونتائج محسنة للمريض.

 

كل ما تحتاج لمعرفته حول أعراضه
 

قد يصاب المرء بأعراض النقرس فجأة وغالباً أثناء الليل، وقد تظهر على الشخص أعراض مثل عدم الراحة المشتركة التي قد تستمر أيضًا لأكثر من بضعة أيام وحتى أسابيع.

وبالإضافة إلى الألم سيكون هناك ألم شديد في المفاصل حيث أن النقرس يميل بشكل رئيسي إلى التأثير على المفصل الكبير للإصبع الكبير، على الرغم من أنه قد يحدث في أي مفصل، ولكن المفاصل الأخرى التي يمكن أن تتأثر هي:

 

الكاحلين.

الركبتين.

المرفقين.

المعصمين.

الأصابع.

قد يشعر المرء أيضًا بألم شديد خلال الأربع إلى 12 ساعة الأولى بعد بدايت، و سيكون هناك أيضًا التهاب واحمرار لأن المفصل المصاب أو المفاصل قد يحدث له تضخم مع أحمرار وتورم، وفى النهاية لن يتمكن الشخص من تحريك المفاصل، وقد يكون ذلك مؤلماً للغاية.

النقرس
النقرس

 

ما هي عوامل الخطر؟
 

قد يعاني المرء من النقرس بسبب عادات الأكل الخاطئة، فبسبب تناول نظام غذائي يتكون من اللحوم والمأكولات البحرية ومشروبات الشرب المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالنقرس.

زيادة الوزن يمكن أن يكون أيضا مشكلة، لأنه إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فسيقوم جسمك بإنتاج مزيد من حمض اليوريك الذى تجد صعوبة في التخلص منه.

بعض الحالات الطبية أيضا تزيد من فرص الإصابة بالنقرس وقد تشمل ارتفاع ضغط الدم غير المعالج والحالات المزمنة مثل:

 

داء السكرى,

متلازمة الأيض,

أمراض القلب والكلى,

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي أيضًا عرضة لخطر النقرس، فإذا كان هناك أي شخص في عائلتك يعاني من هذا الشرط ، فمن المحتمل أن تقع فريسة للنقرس.

في الغالب فإنه يظهر عند الرجال، حيث تميل النساء إلى انخفاض مستويات حمض اليوريك فى الدم، ولكن بعد انقطاع الطمث تقترب مستويات حمض اليوريك لدى النساء من مستويات الرجال.

 

 


النقرس

مضاعفات النقرس

حصوات الكلى

تورم المفاصل

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