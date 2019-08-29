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باكستان تجرى تدريبات على إطلاق صاروخ باليستى

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:20 ص
باكستان تجرى تدريبات على إطلاق صاروخ باليستى صاروخ باليستى - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متحدث إن الجيش الباكستانى نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستى سطح-سطح اليوم الخميس فى وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وأوضح الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية على تويتر "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق... الصاروخ غزنوى القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية".

ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.

جاءت التدريبات فى الوقت يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهى وضع الحكم الذاتى لإقليم كشمير المتنازع عليه والذى تسبب فى إشعال حربين من الحروب الثلاث التى خاضتها الدولتان.

 


باكستان

صاروخ باليستى

كشمير

نيودلهى

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