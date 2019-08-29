باكستان تجرى تدريبات على إطلاق صاروخ باليستى

رويترز

قال متحدث إن الجيش الباكستانى نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستى سطح-سطح اليوم الخميس فى وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.