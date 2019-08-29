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الخميس، 29 أغسطس 2019 08:06 م
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انفوجراف.. الأمريكيون يحبسون أنفاسهم مع اقتراب الإعصار دوريان الأبشع منذ عقود

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:00 م
انفوجراف.. الأمريكيون يحبسون أنفاسهم مع اقتراب الإعصار دوريان الأبشع منذ عقود
كتب وكالات

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تحذير شديد اللهجة أطلقه خبراء الأرصاد فى أمريكا، من احتمالية اقتراب ضرب إعصار "دوريان" سواحل فلوريدا، حيث سيكون أقوى إعصار يضرب هذه المنقطة منذ عقود، وفق ما أوردت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جانب من الانهيار الارضى
جانب من الانهيار الارضى

 

اعلان الطوارئ فى فلوريدا
 

وأعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، "حالة طوارئ" فى الولاية استعدادا لوصول إعصار (دوريان)، إلى شواطئها.

وقرر المركز الأمريكى الوطنى للأعاصير، رفع تصنيف العاصفة دوريان، المتوقع أن تضرب فلوريدا فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى درجة "إعصار من الفئة الأولى" أثناء مرورها فوق جزر فيرجن الأمريكية.

وقال ديسانتيس فى بيان: "يجب أن يخزن كل مقيم فى فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام، بما فى ذلك الغذاء والماء والدواء ويجب أن يكون لديه خطة فى حالة وقوع كارثة".

حركة الرياح الشديدة
حركة الرياح الشديدة

 

الاعصار يشتد مطلع الاسبوع
 

وقالت الإدارة المحلية، إن دوريان سيصبح إعصارا خطيرا فى غرب الأطلسى وسيتجه ناحية الشمال الغربى ليصل إلى اليابسة فى الساحل الشرقى لفلوريدا مطلع الأسبوع المقبل.

الرياح القوية تعصف بالقارب
الرياح القوية تعصف بالقارب

 

ترامب يعلن الطوارئ فى بورتوريكو
 

وقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارئ فى بورتوريكو، ما يتيح صرف المساعدة الفدرالية للسلطات المحلية رغم شكواه عبر تويتر من جهود تلك السلطات للتصدى للإعصار ماريا.

وغرّد ترامب "نراقب من كثب العاصفة الاستوائية دوريان أثناء توجهها، كالعادة، إلى بورتوريكو. الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ والآخرون مستعدون وسيقومون بعمل رائع، وأضاف "عندما يقومون بذلك، أخبروهم، ووجهوا لهم الشكر الكبير، ليس كالمرة السابقة. وهذا يشمل رئيس بلدية سان خوان غير الكفؤ".

جانب من الرياح الشديدة
جانب من الرياح الشديدة

 

 


الأمريكيون

الإعصار دوريان

عاصفة دوريان

أخبار أمريكا

اعصار عنيف

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