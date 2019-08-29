انطلاق موسم "دبى للرياضة البحرية" الجديد 7 سبتمبر المقبل

محمد عبد المجيد

يطلق نادى دبى الدولى للرياضات البحرية، أنشطة وفعاليات موسمه الرياضى البحرى 2019-2020، يوم السبت الموافق السابع من شهر سبتمبر المقبل، بإقامة "سباق دبى للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما " والذى يقام على مياه الواجهة البحرية فى لؤلؤة الخليج.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت اللجنة المنظمة فى النادى جاهزيتها لبدء الموسم الرياضى البحرى، والذى يتضمن العديد من الأنشطة تتمثل فى سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدما، وقوارب التجديف المحلية 30 قدما، إضافة إلى عدد من الفعاليات التى تهم محبى الرياضات البحرية بشكل عام، مثل الزوارق السريعة والدراجات المائية وقوارب التجديف الحديث ستاندرت، وواقف والشراعية الحديثة والألواح المائية الطائرة "كايت سيرف" ومسابقات صيد الأسماك.

ورحب هزيم محمد القمزى مدير إدارة السباقات فى نادى دبى الدولى للرياضات البحرية، بمحبى ومنتسبى الرياضات البحرية مع بداية موسم رياضى جديد مفعم بالروح الايجابية وملئ بقيم التسامح يسوده التنافس الشريف، مشيدا بالتعاون بين النادى والمتسابقين فى إنجاح كل الأنشطة والفعاليات.

وقال، إن مجلس إدارة نادى دبى الدولى للرياضات البحرية، يعمل جاهدا لتوفير فرص التنافس وفق أعلى معايير الأمن والسلامة من خلال البيئة التى تناسب طبيعة المنافسات، مشيرا إلى أن روزنامة السباقات البحرية فى دبى تحمل الكثير من التنوع والذى سيثرى الساحة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر مايو القادم.

وأوضح أن البرنامج الزمنى الذى اعتمده مجلس إدارة النادى، روعى فيه العديد من الأمور منها اختيار المكان والزمان المناسبين، بما يتوافق مع شروط المنافسات وتوقيت الحدث، مع طبيعة الأحوال الجوية وتقلبات الأجواء عبر دراسة دقيقة، ومقارنات طبيعة بحر الخليج العربى.

وأكد، حرص اللجنة الرياضية المشرفة على تنظيم الفعاليات الرياضية البحرية فى دبى، على تفعيل الشراكات مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، لذلك حرصت على إخطار كل المؤسسات المتعاونة والتنسيق معا لإنجاح الأنشطة كافة وهو دور متكامل نحرص سنويا على تطبيقه وتنفيذه من أجل الوصول بكل السباقات إلى بر الأمان.

ويشهد شهر سبتمبر المقبل، إقامة 3 سباقات ضمن فعاليات الموسم الرياضى البحرى 2019-2020 فى دبى، ويقام يوم السبت السابع من سبتمبر المقبل "سباق دبى للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما، الجولة الأولى" يليه مباشرة سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة، يوم السبت 21 سبتمبر، ومن المنتظر أن يشهد شهر سبتمبر أيضا يوم الجمعة الموافق 27 إقامة منافسات سباق دبى للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما الجولة الأولى، والتى تجمع فئتى الناشئين 8-16 سنة مواليد 2003 كحد أقصى، والشباب 8-21 سنة مواليد 1998 كحد أقصى.