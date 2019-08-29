انطلاق مبادرة "كلنا واحد" بالأقصر لتوفير مستلزمات المدارس والملابس بأسعار مخفضة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير مستلزمات المدارس والعام الدراسى الجديد، وذلك من ملابس للأطفال من الأولاد والفتيات، وكتب وكراسات وخلافه، وذلك لخدمة المواطنين بأسعار مخفضة.

وإنطلقت المبادرة فى المكتبات بشارع أحمد عرابى وشارع البحر وشارع السيدة زينب وخلافه، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة التخفيف عن أعباء المواطنين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تأتي مبادرة "كلنا واحد"، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق توازن بالسوق المحلى، وضبط الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين الخاصة بالمستلزمات المدرسية من ملابس وأدوات، بمناسبة قرب افتتاح المدارس، لمواجهة غلاء التجار واحتكار السلع بالسوق السوداء.

وكانت قد افتتحت مديرية أمن الأقصر، يوم الثلاثاء، أول معرض "كلنا واحد" بالقرب من محطة السكك الحديدية، حيث تفقد اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، برفقته عدد من القيادات الأمنية، المعرض وتابعوا مدى التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض، وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين مقارنة بالسوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 30%، وشهد افتتاح المعرض، توافد العديد من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض التي تطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، مما يجعل هناك توازنًا في السوق المحلى، وتقضى على الاحتكار خاصةً في المواسم.

ومن جانبه، أكد مدير أمن الأقصر، على تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانب الأهالي فى التصدي لاحتكار الأسواق ومنع غلاء التجار، من خلال إقامة مثل تلك المعارض، بالإضافة إلى الحملات المستمرة التى تقوم مباحث التموين بكافة المديريات الأمنية على مستوى الجمهورية.



























































