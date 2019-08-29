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انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:00 ص
انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر منظومة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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تنطلق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد رسميًا أول سبتمبر، ليكتمل أداء هيئات إدارة المنظومة لتوفير الخدمات العلاجية الطبية لـ920 ألف مواطن فى المحافظة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن هناك استعدادات مكثفة لتشغيل برامج التسجيل الإلكترونى للمترددين على الوحدات الصحية والعيادات المختلفة بالمستشفيات.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن المواطن لن يشعر بأى تغير مطلق فى الخدمة، مؤكدًا أن النظام يعمل بكفاءة عالية وهناك تسهيلات كثيرة للتيسير على المواطنين.

ويشار إلى وجود 3 هيئات تقوم بإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وهى هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمات وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن تسجيل واعتماد المنشآت الطبية، وهيئة التأمين الصحى الجديدة المسئولة عن التمويل للمنظومة كاملة.


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منظومة التأمين الصحى

اخبار

اليوم السابع بلس

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