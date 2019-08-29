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النيابة تطلب التحريات فى اتهام 3 عاطلين بتكوين عصابة لسرقة المساكن بالسلام

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:00 ص
النيابة تطلب التحريات فى اتهام 3 عاطلين بتكوين عصابة لسرقة المساكن بالسلام سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة السلام تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، فى اتهام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالسلام.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن كل من "ك.ع. ع"، 18 سنة عامل خردة، و"ب.ع. ر"، 17 سنة، عامل خردة و"م.س.ع"، 16 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب).

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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نيابة السلام

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