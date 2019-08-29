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"المرأة بين الإسلام والغرب" ندوة لـ 50 طالبة وافدة بمنظمة خريجى الأزهر

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:31 م
"المرأة بين الإسلام والغرب" ندوة لـ 50 طالبة وافدة بمنظمة خريجى الأزهر الدكتور حمد الله الصفتى
كتب لؤى على

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فى إطار حرص المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، على دعم ورعاية الطلاب الوافدين عقدت ندوة بعنوان "المرأة بين الإسلام والغرب"، لعدد 50 طالبة  وافدة  ألقاها الدكتور حمد لله الصفتى، عضو المنظمة بمقر المنظمة .
 
ألقى الدكتور حمدالله الضوء على الشبهات التي تدور حول قضايا المرأة منها قضيه الطلاق، وأوضح أن هناك من يفهمون قضية الطلاق فى الإسلام تحيزاً للرجل حين جعل شرعية الطلاق بيد الرجل فجعل له  قرار بقاء الزوجة فى بيتها، وصحح هذا الفهم الخاطئ بأن مايدور حول هذه القضية ناتج عن فهم مغلوط للحكم الشرعي  لأنهم لم ينتبهوا لقضية المهر والنفقة، وأن الإسلام تحيز للمرأة في هذا الأمر وأعطى لها كافة الحقوق فى ذلك، وأن قضيه الطلاق متعلقة بالمهر والنفقة .
 
وأوضح أيضا أن قضية الحجاب من القضايا المثارة حول المرأة، وقال إن الإسلام أجاز للرجل والمرأة أن يلتقيا فى طريق التعاون الفكرى والحركى لبناء المجتمع ، وإن المرأة فى الإسلام عليها أن تحافظ على حياءها ولا تظهر مفاتنها حفاظاص عليها وعلى المجتمع، وهذا لا يعد تضيقاً على المرأة لكنه يعد تكريماً وحماية لها كما أوجب الإسلام على المرأة أن تتعلم وتأخذ طريقها فى الحياة مثلها مثل الرجل .
 
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الازهر الشريف

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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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