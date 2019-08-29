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المجلس التنسيقى لعمل المرأة السعودية يعقد اجتماعه الثالث بأبها

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:32 م
المجلس التنسيقى لعمل المرأة السعودية يعقد اجتماعه الثالث بأبها سيدات السعودية ارشيفية
وكالات

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استضافت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، حيث تم مناقشة عدة مبادرات منها منصة أعمال تجمع رأس المال والفكرة وطالبي العمل ومقدمي الوظائف وتوطينها، ومبادرة ملتقيات التوظيف في المناطق والربط بين الجهات، إضافة إلى مبادرة لتأنيث قطاع التغذية وتنظيم عمل المرأة في المطاعم والفنادق ومبادرة سفيرات المجلس التنسيقي لزيارة المناطق وتمثيل المرأة والبحث عن مجالات عمل وتدريب لها ، حسبما نشرت وكالة واس للانب .
 
وأشارت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة الدكتورة أحلام خوندنه إلى دور المجلس التنسيقي في الربط مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، مستعرضة عدد من البرامج والمبادرات منها منصة سيدات الأعمال العرب، و"هاكثون المصممات السعوديات"، ومبادرة سفيرات المجلس التنسيقي لعمل المرأة.
 
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، أن الغرفة تسعى وبالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة إلى تقديم جميع أنواع التدريب لطالبات العمل، مع الأخذ في الاعتبار مستجدات سوق العمل.

الغرفة التجارية

السعودية

عمل المرأة

ابها

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