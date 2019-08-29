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المبعوث الأممى لسوريا يقدم تقريرًا لمجلس الأمن حول الوضع الإنسانى فى البلاد

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:08 م
المبعوث الأممى لسوريا يقدم تقريرًا لمجلس الأمن حول الوضع الإنسانى فى البلاد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن
أ ش أ

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قال المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إن الإجراءات التى تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين السوريين، من المفترض أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية.


وأضاف بيدرسن - خلال تقديمه تقريرًا حول الوضع الإنسانى فى سوريا لمجلس الأمن اليوم الخميس، وفقًا لقناة (روسيا اليوم)  : "أن هناك عقبات تواجه ملايين اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم"، لافتًا إلى أنه سيزور العاصمة السورية دمشق فى المستقبل القريب؛ لاستكمال المفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية.


يشار إلى أن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا قد قال أمس الأربعاء إنه يضع اللمسات الأخيرة فى عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، تماشيا مع القرار الدولى رقم 2254.

 

 


الأمم المتحدة

المبعوث الأممى

سوريا

مجلس الأمن

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