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الكويت : ارتفاع عدد مخالفى قوانين الإقامة إلى 115 ألف وافد بنسبة 7%

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:22 ص
الكويت : ارتفاع عدد مخالفى قوانين الإقامة إلى 115 ألف وافد بنسبة 7% شرطة الكويت
أ ش أ

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 كشفت إحصاءات الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عن ارتفاع عدد مخالفي قوانين الإقامة إلى 115 ألف وافد حتى شهر أغسطس الجاري، مقارنة بنحو 107 آلاف و700 وافد بنهاية أبريل 2018، بزيادة بلغت 7%.
 
وقالت مصادر أمنية كويتية – في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن مهلة السماح للمخالفين بالمغادرة أو تعديل الوضع، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي، كانت قد أسفرت عن تقليص عدد مخالفي الإقامة إلى 107 آلاف وافد، بعد مغادرة أو تعديل وضع نحو 58 ألف مخالف.
 
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية، تعمل حاليا على إعداد خطة موسعة لرصد وضبط مخالفي الإقامة، من خلال شن المزيد من الحملات الأمنية بمختلف محافظات الكويت الست.

وزارة الداخلية الكويتية

قوانين الإقامة

الحملات الأمنية

محافظات

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