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"الكتعة فى الدقي".. ضبط أشخاص يجبرون الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:45 ص
"الكتعة فى الدقي".. ضبط أشخاص يجبرون الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح تسول الأطفال
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأحداث في ضبط عاطلين لاستغلالهما أحداث ودفعهم للتسول واستجداء المارة بمنطقة الدقى والاستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح.

وجاءت التحركات الأمنية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالتعدى على حقوق الأطفال والأحداث وإستغلالهم والإتجار بهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام "عاطل مقيم بالجيزة ، وآخر مقيم بالقاهرة" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال إستغلال الأحداث والإتجار بهم، من خلال دفعهم لتنظيف السيارات والتسول وإستجداء المارة والإستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من منطقة الدقى بالجيزة مكاناً لنشاطهم الإجرامى.

وكشفت التحريات تواجد المتهمين بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة الدقى لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه المتهمين وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإستغلال 3 أحداث فى أعمال التسول ومسح السيارات وإستجداء المارة بإشارات المرور بالمنطقة ، مستغلين إنفصالهم عن أسرهم والإستيلاء على متحصلاتهم والتعدى عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض وإنفاقها فى تعاطى المواد المخدرة.


تسول

جرائم التسول

التسول بالاطفال

جرائم التسول بالاطفال

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