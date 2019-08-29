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القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:43 ص
القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى جانب من التكريم
كتب زكى القاضى

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انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين ودعمهم وتأكيداً على أن العلم والتفوق والعمل هم السبيل لبناء مستقبل الأمم المشرق ، أقامت القوات المسلحة احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط  القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء في تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حافزاً لهم ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق.
 
 
بدأ الاحتفال بعزف الموسيقات العسكرية للمعزوفات والأناشيد الوطنية والترحيب بضيوف الحفل وسط أجواء عمها الفرح والسرور ، وألقى  اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى نقل فيها اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين بإعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطورالتكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات ، وطالبهم  بالمزيد من العمل والاجتهاد والتفوق من اجل رفعة مصرنا الغالية ، ووجه التحية لأسر القوات المسلحة علي ما يبذلوه من جهد لرعاية أبنائهم وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين علي مواصلة مسيرة الوطن في المستقبل ، وفى نهاية الإحتفال تم توزيع شهادات التقدير علي الطلبة المتفوقين الذين أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم وإهتمام بأبنائها المتفوقين علمياً .
حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والطلبة المكرمين وأسرهم.

اسر القوات المسلحة

الجيش المصرى

تكريم الاّوائل

اليوم السابع بلس

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