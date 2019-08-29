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القوات المسلحة السودانية تناقش إعادة الهيكلة وتطوير عملها

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:03 ص
القوات المسلحة السودانية تناقش إعادة الهيكلة وتطوير عملها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة
أ ش أ

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ناقشت قيادات عسكرية سودانية، إعادة بناء القوات المسلحة وهيكلتها وتطوير العمل فيها، وذك خلال انعقاد "سمنار العمل بنظام هيئة الأركان العامة" السودانية.

وقال الإعلام العسكري، في بيان أمس الأربعاء، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، حيا مساهمات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى الوطنية في هذه المرحلة التي تعبر فيها البلاد إلى التحول الديمقراطي.

وجدد البرهان العزم على بناء القوات المسلحة وتطويرها وهى تطلع بمهامها في حماية البلاد والدفاع عنها، موجها بإحكام الدراسة والتخطيط الجيد لبلوغ هذا الهدف.

وأوضح بيان للإعلام العسكري أن البرهان خاطب "سمنار العمل بنظام هيئة الأركان العامة"في ظل النظام البرلماني في السودان"، الذي تنظمه رئاسة الأركان المشتركة بأكاديمية نميري العسكرية العليا بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف، وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم، وعدد من قادة القوات المسلحة، وبمشاركة عدد من رؤساء الأركان السابقين.

وقال رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إن السمنار يتناول بالدراسة والنقاش العمل بنظام هيئة الأركان العامة في إطار إعادة بناء القوات المسلحة، وهيكلتها وتطوير العمل فيها، وهى تضطلع بمهاما الوطنية وواجباتها الدستورية في حماية وتأمين البلاد.

ومن المقرر أن تستمر أعمال السمنار حتى يتم الفراغ من الدراسة والنقاش حول هذا الموضوع.

 


السودان

عبد الفتاح البرهان

القوات المسلحة السودانية

نميرى

رؤساء الاركان

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