سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 10:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

العصار يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع "نيوتن" السعودية لتأسيس شركة تسويقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:25 ص
العصار يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع "نيوتن" السعودية لتأسيس شركة تسويقية مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة نيوتن
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية، بهدف تأسيس شركة مساهمة لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربى بالخارج، وذلك بديوان عام الوزارة.

يهدف توقيع اتفاقية التعاون إلى تأسيس شركة مساهمة بين الطرفين تكون مسئولة عن تسويق وبيع منتجات وإمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وكذا توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية للشركة وذلك فى مختلف دول العالم وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجى، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية فى مجال التسويق والتجارة، وكذا التعاون المشترك فى مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفنى والصيانة والتدريب.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات السعودية ومنها "نيوتن"، حيث قد سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية فى شهر يوليو الماضى، بهدف نشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في مجال توريد منتجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقطع الغيار إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستفادة من خطوط الإنتاج القائمة بالشركات التابعة للوزارة في إنتاج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذا إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

ومن جانبه أعرب عبد الله منصور سليمان الرئيس التنفيذى لشركة "نيوتن" السعودية عن سعادته لإتمام هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، كما تعكس هذه الإتفاقية اهتمام الجانب السعودى بالمساهمة فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية.


العصار

الانتاج الحربى

السوق المصرى

تعاون مشترك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى

تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور

العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

يا دار عبلة بالجواء تكلمى.. البحث عن عبلة حبيبة عنترة بن شداد.. كتب السيرة تؤكد وجودها.. وتكشف: تزوج 7 نساء بعدها.. وبعض قصائده تشير إلى عدم زواج الفارس منها أصلا.. وأستاذ أدب يؤكد: لا وجود لها إلا فى الشعر

يا دار عبلة بالجواء تكلمى.. البحث عن عبلة حبيبة عنترة بن شداد.. كتب السيرة تؤكد وجودها.. وتكشف: تزوج 7 نساء بعدها.. وبعض قصائده تشير إلى عدم زواج الفارس منها أصلا.. وأستاذ أدب يؤكد: لا وجود لها إلا فى الشعر

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

هل الرجل له "عدة" مثل المرأة؟.. فقهاء: نعم فى حالتين أولهما إذا طلق الرابعة وأراد أن يتزوج بأخرى.. أو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها.. الإفتاء: منع الرجل من الزواج هنا لا يُطلق عليه عِدة

هل الرجل له "عدة" مثل المرأة؟.. فقهاء: نعم فى حالتين أولهما إذا طلق الرابعة وأراد أن يتزوج بأخرى.. أو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها.. الإفتاء: منع الرجل من الزواج هنا لا يُطلق عليه عِدة

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة