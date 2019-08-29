العصار يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع "نيوتن" السعودية لتأسيس شركة تسويقية

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية، بهدف تأسيس شركة مساهمة لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربى بالخارج، وذلك بديوان عام الوزارة.

يهدف توقيع اتفاقية التعاون إلى تأسيس شركة مساهمة بين الطرفين تكون مسئولة عن تسويق وبيع منتجات وإمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وكذا توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية للشركة وذلك فى مختلف دول العالم وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجى، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية فى مجال التسويق والتجارة، وكذا التعاون المشترك فى مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفنى والصيانة والتدريب.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات السعودية ومنها "نيوتن"، حيث قد سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية فى شهر يوليو الماضى، بهدف نشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في مجال توريد منتجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقطع الغيار إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستفادة من خطوط الإنتاج القائمة بالشركات التابعة للوزارة في إنتاج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذا إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

ومن جانبه أعرب عبد الله منصور سليمان الرئيس التنفيذى لشركة "نيوتن" السعودية عن سعادته لإتمام هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، كما تعكس هذه الإتفاقية اهتمام الجانب السعودى بالمساهمة فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية.