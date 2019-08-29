الطيران المدني: تنفيذ خطة تطوير مطار سوهاج الدولي خلال المرحلة المقبلة

كتبت رحاب نبيل

تفقد مسئولو وزارة الطيران المدني ، اليوم الخميس ، مطار سوهاج الدولي ، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير بالمطار.

وتابع مسئولو الطيران المدني خلال الجولة التفقدية، خطة التطوير المستقبلية للمطار والتي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة ، حيث سيتم إنشاء صالة مخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين ، وإنشاء مبان إدارية جديدة وتطوير أماكن التخزين وكذلك إنشاء مظلات لساحات انتظار السيارات ، وتطوير بوابات الدخول والخروج فضلًا عن أعمال التسوية والتنسيق وتزيين المسطحات داخل وخارج المطار .

وخلال الزيارة التقى مسئولو الطيران ، العاملين بمطار سوهاج الدولى، وتوجهوا بالشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بالمطارات المصرية على الجهد المبذول والعمل الجاد الذي ظهرت أثاره واضحة في زيادة الايرادات وتحقيق نتائج غير مسبوقة في ميزانية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال العام المالى 2018 / 2019 ، حيث تم التأكيد على الاستمرار في خطة التطوير والتحديث لقطاع الطيران بأكمله والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير الفرد وتدريبه ، وترسيخ روح الانتماء وحب العمل لدى العاملين ، وكذا الاهتمام بتحسين مستوي الدخل من خلال مضاعفة الجهد والإنتاج حيث أن الحافز دائما مرتبطًا إرتباطاً وثيقاً بزيادة الأداء.

وأكد مسئولو الطيران على أهمية تطبيق إجراءات الحوكمة وترشيد النفقات من أجل تعظيم العائد ومضاعفة الأرباح ، ووجه العاملين على بذل مزيد من الجهد ، من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدنى ليكون من أفضل القطاعات بالدولة والوصول بهذا المرفق الهام إلى أعلى المستويات العالمية بما يليق باسم ومكانة الدولة المصرية.