سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 04:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الطيران المدني: تنفيذ خطة تطوير مطار سوهاج الدولي خلال المرحلة المقبلة

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:05 م
الطيران المدني: تنفيذ خطة تطوير مطار سوهاج الدولي خلال المرحلة المقبلة وزارة الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد مسئولو وزارة الطيران المدني ، اليوم الخميس ، مطار سوهاج الدولي ، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير بالمطار.
 
وتابع مسئولو الطيران المدني خلال الجولة التفقدية، خطة التطوير المستقبلية للمطار والتي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة ، حيث سيتم إنشاء صالة مخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين ، وإنشاء مبان إدارية جديدة وتطوير أماكن التخزين وكذلك إنشاء مظلات لساحات انتظار السيارات ، وتطوير بوابات الدخول والخروج فضلًا عن أعمال التسوية والتنسيق وتزيين المسطحات داخل وخارج المطار .
 
 
وخلال الزيارة التقى مسئولو الطيران ، العاملين بمطار سوهاج الدولى، وتوجهوا بالشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بالمطارات المصرية على الجهد المبذول والعمل الجاد الذي ظهرت أثاره واضحة في زيادة الايرادات وتحقيق نتائج غير مسبوقة في ميزانية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال العام المالى 2018 / 2019 ، حيث تم التأكيد على الاستمرار في خطة التطوير والتحديث لقطاع الطيران بأكمله والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير الفرد وتدريبه ، وترسيخ روح الانتماء وحب العمل لدى العاملين ، وكذا الاهتمام بتحسين مستوي الدخل من خلال مضاعفة الجهد والإنتاج حيث أن الحافز دائما مرتبطًا إرتباطاً وثيقاً بزيادة الأداء.
 
وأكد مسئولو الطيران على أهمية تطبيق إجراءات الحوكمة وترشيد النفقات من أجل تعظيم العائد ومضاعفة الأرباح ، ووجه العاملين على بذل مزيد من الجهد ، من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدنى ليكون من أفضل القطاعات بالدولة والوصول بهذا المرفق الهام إلى أعلى المستويات العالمية بما يليق باسم ومكانة الدولة المصرية.

الطيران المدني

مطار سوهاج الدولي

القابضة للمطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة