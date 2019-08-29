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الصين تؤكد أنها ستواصل المشاركة بفاعلية فى إعادة إعمار العراق

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:56 ص
الصين تؤكد أنها ستواصل المشاركة بفاعلية فى إعادة إعمار العراق وو هاى تاو نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة
أ ش أ

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قال نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو، إن بلاده ستواصل المشاركة بشكل فعال فى إعادة إعمار العراق، داعيا المجتمع الدولى إلى تنفيذ التزاماته لتوفير المساعدة للعراق.
 
وأضاف تاو فى كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن، بشأن الوضع فى العراق نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، أن "الصين ستواصل المشاركة بفاعلية فى إعادة إعمار العراق فى قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية وفى إطار مبادرة الحزام والطريق".
 
وتابع تاو أنه "وفقا لقدراتها، ستوفر الصين المساعدة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العراق وستساعده على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية".
 
وأشار تاو، إلى أن "الصين تدعم كل الجهود التى تساعد فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى العراق ومكافحة الإرهاب، وتدعم مهمة الأمم المتحدة فى العراق فى مواصلة عملها بشكل فعال وفقا لتفويضها".
 
ولفت تاو، إلى أنه "يتعين على المجتمع الدولى الوفاء بالتزاماته، ومواصلة توفير المساعدة للعراق فى دعم جهوده لاستكشاف مسار تنمية مناسب لظروفه الوطنية".
 

الصين

اعمار العراق

العراق

الامم المتحده

مجلس الامن

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