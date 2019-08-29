الصحة: نتحمل تكاليف تدريب الصيادلة على "كورسات" الصيدلة الإكلينيكية

تفقد وفدًا من وزارة الصحة والسكان يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى السلام بورسعيد ورمد بورسعيد لمتابعة الاستعدادات النهائية للتدشين الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن الجولة بدأت فى المحافظة بتفقد مستشفى السلام بورسعيد، العناية المركزة، وأقسام الاستقبال وحضانات الأطفال، واطلع الوفد على بروتوكولات العلاج، مشيدةً بالتطور الملحوظ فى تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف البيان ، أن الوفد تأكد من جاهزية المستشفى للتدشين الرسمى للمنظومة الشهر المقبل المقبل، مشددةً على ضرورة شعور المواطن بالتغيير الإيجابى مع تطبيق المنظومة، عن طريق تقديم خدمة طبية له وفق المعايير المعتمدة ، كما شدد الوفد على أهمية دور الصيدلى فى الخدمة الطبية، كما حثتهم على التعلم المستمر والإطلاع الدائم على أحدث بروتوكولات العلاج حسب المعايير الأوروبية والأمريكية من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار البيان ، الى الوفد الطبى أوضح أن الوزارة تتحمل الوزارة تكاليف الفرص التدريبية التى سيحصل عليها الصيادلة فى إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى تحمل الوزارة لتكاليف تدريب الصيادلة على "كورسات الصيدلة الإكلينيكية أون لاين" فور حصولهم على الشهادة.

ولفت إلى أن الوفد تفقد أيضاً مستشفى الرمد ببورسعيد، ووجهت الشكر لكل العاملين بالمستشفى وخاصةً فريق الجودة بمناسبة حصول المستشفى على الاعتماد والتسجيل من هيئة الاعتماد والرقابة، كما وجهت بصرف مكافأة لفريق الجودة بالمستشفى.

وقال البيان سنقوم من خلال زيارة الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى إلى إنجلترا، بالتعاقد على أحدث برامج تدريبية للصيادلة من مؤسسة "نايس".