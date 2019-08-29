الصحة تنشر التفتيش الصيدلى لجمع "البريجابلين" من الصيدليات وشركات التوزيع

كتب وليد عبد السلام

نشرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة مجموعات التفتيش، اليوم الخميس، لتنفيذ قرار اإدارة الصيدلة بإدراج مادة "البريجبالين" المخدرة إلى جدول المخدرات، لتصبح جميع المستحضرات الدوائية التى تحتوى على تلك المادة من غير القانونى تداولها بالأسواق وتنفيذ الأحكام القانونية ضد كل المخالفين.

يأتي ذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (191) بتاريخ 28 أغسطس الجاري، وبدء العمل به من اليوم الخميس.

وجهت الإدارة المركزية للصيدلة، وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وعمل حصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.