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الصحة تحذر المواطنين من "دوائين " لعلاج الجهاز الهضمى ومضاد للحساسية

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:38 م
الصحة تحذر المواطنين من "دوائين " لعلاج الجهاز الهضمى ومضاد للحساسية دواء - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، فى منشورها الذى حمل رقم 35 لعام 2019 من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة

وأوضحت الإدارة فى منشورة، أن التشغيلات التى تم التحذير منها للأدوية وتحمل الأرقام الأتية :- 

- « Laxolac syrup»والذى يستخدم فى علاج أمراض الجهاز الهضمى وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 .

-«calamy1 - D Lotion»والذى يستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة تشغيلة رقم 182270 .

وشدد المنشور الموجه لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، مع تجميد الأرصدة، وارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، مع إبلاغ الإدارة بالأرصدة اللتى تم ضبطها فى محاضر رسمية.

 


الصحة

الصيدلة

الخواص الطبيعية

Laxolac syrup

calamy1

D Lotion

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