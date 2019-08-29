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الصحة العالمية تحذر: الأطفال سيموتون إذا لم نسيطر على الحصبة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:14 ص
الصحة العالمية تحذر: الأطفال سيموتون إذا لم نسيطر على الحصبة منظمة الصحة العالمية
كتبت هند عادل

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا تتراجع فى معدل القضاء على الحصبة، حيث فقدت أربع دول وضعها الخالى من الحصبة، حيث فقدت المملكة المتحدة حالة الإلغاء قبل 10 أيام فقط كما انتهت ألبانيا واليونان والتشيك فى العام الماضى.

وتم تشخيص  89,994حالة من حالات العدوى القاتلة فى المنطقة فى الأشهر الستة الأولى من هذا العام وهو بمعدل أكثر من عام 2018 بأكمله.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأطفال سيموتون إذا لم تتم السيطرة عليها، مضيفة أن كل منطقة فى العالم باستثناء الأمريكتين تشهد ارتفاعًا فى عدد الحالات.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" أكد الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للقضاء على هذا المرض، وأنه من "المحبط" رؤية تقدم البلدان إلى الوراء.

وأصبحت ألبانيا وجمهورية التشيك واليونان والمملكة المتحدة أول البلدان التى ألغت منظمة الصحة العالمية حالتها الخالية من الحصبة، وقال الدكتور غونتر بفاف رئيس اللجنة الإقليمية الأوروبية للتحقق من الحصبة والحصبة الألمانية RVC إن إعادة ظهور مرض الحصبة أمر مهم، إذا لم يتم تحقيق تغطية عالية للتحصين واستدامتها فى كل مجتمع، فسيعانى كل من الأطفال والبالغين دون داعٍ ويموت بعضهم بشكل مأساوى.

تم تقديم هذا التحذير بعد التحليل السنوى الذى أجرته RVC لحالات الإزالة فى بلدان منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، والتى تضم بعض دول الشرق الأوسط.


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الحصبه

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