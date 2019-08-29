"الصحة الإماراتية" تضيف 7 خدمات جديدة لمراكز الرعاية الأولية بالشارقة

محمد عبد المجيد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية، إضافة 7 خدمات جديدة إلى قائمة الخدمات المقدمة لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتوفير مقومات الرعاية الصحية الملبية لاحتياجات أفراد المجتمع.

وتضم الخدمات الجديدة، فحوصات عنق الرحم وسرطان القولون، وخدمة اطمئنان والفحص الطبى بغرض الإقامة، وخدمة فحص ماقبل الزواج وخدمة صحة الحجاج، إلى جانب افتتاح عيادات أسنان مسائية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن إضافة حزمة جديدة من الخدمات الصحية يمثل حلقة فى سلسلة الرعاية الصحية المتكاملة التى توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتى تستهدف إحاطة أفراد المجتمع بالمزيد من العناية الصحية التى تكفل صحتهم، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحديث المنشآت الصحية وتسهيل وصول المرضى والمراجعين إلى الخدمات الصحية الأولية والتخصصية.

وأشار، إلى استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى، لافتا إلى جهود الوزارة لتجهيز المراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة وتطبيق معايير الاعتماد الدولية فى الخطط التشغيلية، إضافة إلى التزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ولتكون شاهدا على التزام الوزارة بتعهداتها تجاه توفير منظومة من الخدمات الصحية المتطورة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء نحو تطبيق أفضل الممارسات التى تطبقها المؤسسات الصحية المرموقة.