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السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم ونفوق عدد منها

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:16 م
السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم ونفوق عدد منها سيارة مطافئ - ارشيفية
الفيوم رباب الجالى

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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بحظيرة مواشى، بعزبة ساويرس الجالي، بقرية منشأة الجمال، بمركز طامية، ونفوق 6 رؤوس ماشية، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية، بعزبة ساويرس الجالى، بقرية منشأة الجمال.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات، وتبين نشوب الحريق بحظيرة مواشى على مساحة 24 متر مسقوفة بالبوص والجريد، ملحقة بمنزل ملك المواطن "محمود قرني.إ" (35 سنة-فلاح)، وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة بالكامل ونفوق 6 رؤوس ماشية عبارة عن بقرة وعجل و4 ماعز.

وتبين أن نشوب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية داخل الحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4165 لسنة 2019 م إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


حريق بحظيرة مواشى

الفيوم

الحماية المدنية بالفيوم

مديرية امن الفيوم

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