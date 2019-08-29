السفير الأمريكى لدى الكويت يشيد بدور الهلال الأحمر الكويتى الإغاثى

وكالات أنباء

أشاد السفیر الأمریكى لدى البلاد لورانس سیلفرمان الیوم الخمیس بدور جمعیة الھلال الاحمر الكویتى وجھودھا المتمیزة فى اغاثة المنكوبین ومد ید العون لھم فى شتى دول العالم.

وقال سیلفرمان لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) عقب لقائھ رئیس مجلس ادارة الجمعیة الدكتور ھلال السایر إن الجمعیة ساھمت بأعمالھا الخیرة المتنوعة فى ابراز الوجه الحضارى للكویت حكومة وشعبا.

واضاف إنه اطلع على حجم البرنامج الإنسانى الذى تنفذه الجمعیة حالیا فى مختلف الدول ومنھا العراق والیمن والصومال وإندونیسیا والفلبین وإغاثة اللاجئین السوریین فى كل من الأردن ولبنان لمساندة وتحسین أوضاعھم الإنسانیة.

وذكر سیلفرمان أنه بحث مع السایر العدید من الموضوعات المتعلقة بالعمل الانسانى والتطوعى وسبل تعزیزھا بین البلدین الصدیقین مثنیا على جھود الجمعیة على الصعیدین العربى والدولى وما تقوم بھ لخدمة الكویت من خلال تقدیم المساعدات الإنسانیة بصورة عاجلة للدول المنكوبة.

ومن جانبه، قال السایر إن زیارة السفیر الامریكى الى مقر الجمعیة تدعم توجھاتھا الانسانیة وتعزز مجالات تدخلاتھا الاغاثیة المختلفة. واضاف السایر أن الجمعیة ستظل عند حسن ظن الجمیع من خلال بذل المزید من الجھود التى ترتقى بمضامین العمل الإنسانى وتحقق تطلعاتھا على الساحة الإنسانیة التى تواجھ الكثیر من التحدیات. وذكر ان الاجتماع تطرق الى المساعدات التى تقدمھا الجمعیھ للمنكوبین والمتضررین جراء الكوارث الطبیعیھ او من صنع الانسان سواء فى الیمن والسودان وبنغلادش وسوریا والدول الأفریقیة.

وأكد السایر استمرار الجمعیة فى مواصلة برامجھا للتخفیف من المعاناة الانسانیة التى یعیشھا اللاجئون والنازحون فى كافة بقاع العالم ودعم اى جھد لدعم المحتاجین فى أوزباكستان.