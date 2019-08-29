سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 08:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السفير الأمريكى لدى الكويت يشيد بدور الهلال الأحمر الكويتى الإغاثى

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:40 م
السفير الأمريكى لدى الكويت يشيد بدور الهلال الأحمر الكويتى الإغاثى السفیر الأمریكى لدى الكويت لورانس سیلفرمان
وكالات أنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد السفیر الأمریكى لدى البلاد لورانس سیلفرمان الیوم الخمیس بدور جمعیة الھلال الاحمر الكویتى وجھودھا المتمیزة فى اغاثة المنكوبین ومد ید العون لھم فى شتى دول العالم.

 

وقال سیلفرمان لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) عقب لقائھ رئیس مجلس ادارة الجمعیة الدكتور ھلال السایر إن الجمعیة ساھمت بأعمالھا الخیرة المتنوعة فى ابراز الوجه الحضارى للكویت حكومة وشعبا. 

 

واضاف إنه اطلع على حجم البرنامج الإنسانى الذى تنفذه الجمعیة حالیا فى مختلف الدول ومنھا العراق والیمن والصومال وإندونیسیا والفلبین وإغاثة اللاجئین السوریین فى كل من الأردن ولبنان لمساندة وتحسین أوضاعھم الإنسانیة.

 

وذكر سیلفرمان أنه بحث مع السایر العدید من الموضوعات المتعلقة بالعمل الانسانى والتطوعى وسبل تعزیزھا بین البلدین الصدیقین مثنیا على جھود الجمعیة على الصعیدین العربى والدولى وما تقوم بھ لخدمة الكویت من خلال تقدیم المساعدات الإنسانیة بصورة عاجلة للدول المنكوبة. 

 

ومن جانبه، قال السایر إن زیارة السفیر الامریكى الى مقر الجمعیة تدعم توجھاتھا الانسانیة وتعزز مجالات تدخلاتھا الاغاثیة المختلفة. واضاف السایر أن الجمعیة ستظل عند حسن ظن الجمیع من خلال بذل المزید من الجھود التى ترتقى بمضامین العمل الإنسانى وتحقق تطلعاتھا على الساحة الإنسانیة التى تواجھ الكثیر من التحدیات. وذكر ان الاجتماع تطرق الى المساعدات التى تقدمھا الجمعیھ للمنكوبین والمتضررین جراء الكوارث الطبیعیھ او من صنع الانسان سواء فى الیمن والسودان وبنغلادش وسوریا والدول الأفریقیة.

 

 وأكد السایر استمرار الجمعیة فى مواصلة برامجھا للتخفیف من المعاناة الانسانیة التى یعیشھا اللاجئون والنازحون فى كافة بقاع العالم ودعم اى جھد لدعم المحتاجین فى أوزباكستان.


لورانس سیلفرمان

الكويت

أمريكا

اغاثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفارة الكويت فى واشنطن تدعو مواطنيها لتوخى الحذر من الإعصار دوريان

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:33 م

افتتاح 6 مراكز لإيواء المعنفات و الأطفال بالكويت قريبا

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:19 م

تعرف على الخطة الزمنية ومواعيد الدراسة والامتحانات فى الكويت

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:53 م

تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات آخر جلسات شهر أغسطس

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:12 م

الصحافة العربية اليوم.. الحياة اللندنية: السعودية تواصل دعمها لاستقرار لبنان.. الوطن الكويتية: الرئيس السيسى يزور الكويت.. التحالف يعلن سقوط مقذوف على مطار أبها أطلقه الحوثى..وفيضانات تودى بحياة 7 أشخاص بالمغرب

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:22 م

سفير الكويت : الرئيس السيسي سيزور البلاد بدعوة من الأمير الصباح

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة