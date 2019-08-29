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الرقابة المالية توافق على نشر الدعوة للاكتتاب على شركة إرابيا انفستمنتس

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:25 م
الرقابة المالية توافق على نشر الدعوة للاكتتاب على شركة إرابيا انفستمنتس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر شركة إرابيا انفستمنتس هولدنج، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 144.2 مليون جنيه إلى 432.5 مليون جنيه، والبالغ عددها 961 مليون سهم بقيمة 30 قرشاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى 0.14 قرش مصاريف إصدار للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 288 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

 فيما أكدت إدارة البورصة، أن صاحب الحق فى الاكتتاب على شركة إرابيا انفستمنتس هولدنج، هم المساهمون القدامى بالشركة حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 18 سبتمبر الجارى.
 

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