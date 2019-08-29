الرقابة المالية توافق على نشر الدعوة للاكتتاب على شركة إرابيا انفستمنتس

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر شركة إرابيا انفستمنتس هولدنج، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 144.2 مليون جنيه إلى 432.5 مليون جنيه، والبالغ عددها 961 مليون سهم بقيمة 30 قرشاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى 0.14 قرش مصاريف إصدار للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 288 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.
الرقابة المالية توافق على نشر الدعوة للاكتتاب على شركة إرابيا انفستمنتسالخميس، 29 أغسطس 2019 03:25 م
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