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الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:25 ص
الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسى
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 هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.
 
وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية - "الاخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققاً لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير.

عبد الفتاح السيسي

الجاليات المصرية

العام الهجرى الجديد

مصر

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