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الرئيس السيسى يدعو القطاع الخاص اليابانى للتعرف على فرص أفريقيا الاستثمارية

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:44 ص
الرئيس السيسى يدعو القطاع الخاص اليابانى للتعرف على فرص أفريقيا الاستثمارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد سامح - محسن البديوى

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤسسات القطاع الخاص اليابانى للتعرف على الفرص الاستثمارية التى تقدمها إفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين الخاص والعام.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمته خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر طوكيو، بعنوان "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص": "لن نتوانى عن بذل الجهود فى سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الإفريقية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وتقدم الرؤى والحلول لأى تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص".

وواصل: "اتطلع أن تسهم الجلسة فى تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والتعرف على التحديات التى تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم فى احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهما، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص الإفريقى واليابانى".


الرئيس السيسى

السيسى

طوكيو

مصر

اليابان

اخبار

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